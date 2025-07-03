Путин и Трамп обсудили сотрудничество по космосу и энергетике

Напомним, сегодняшний разговор лидеров продлился почти час. Ушаков подчеркнул, что хотя конкретные планы пока не обсуждались, инициатива личной встречи президентов по-прежнему остаётся востребованной. Он также отметил, что при необходимости стороны всегда смогут вновь вернуться к этому вопросу, чтобы согласовать удобные время и место для переговоров.