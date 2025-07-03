Откровенный разговор по концу СВО, ситуации в Иране, а также по обмену фильмами: что обсудили Путин и Трамп

Путин напомнил о значительной роли России в становлении американской государственности. Российский лидер отметил вклад нашей страны как в период войны за независимость США 250 лет назад, так и во время гражданской войны в Америке. Было подчеркнуто, что отношения между двумя государствами имеют глубокие исторические корни, не ограничиваясь лишь союзничеством в мировых войнах. В завершение этой темы Путин поздравил Трампа с наступающим Днем независимости США.