Откровенный разговор по концу СВО, ситуации в Иране, а также по обмену фильмами: что обсудили Путин и Трамп

Беседа Путина и Трампа длилась около часа.
Сегодня, 3 июля, прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа продлилась почти час, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе брифинга.
В ходе переговоров лидеры затронули, в частности, вопрос о ситуации на Украине. Путин подчеркнул, что Россия будет продолжать достигать цели, определенные в рамках специальной военной операции. О чем еще говорили американский и российский президенты — в материале URA.RU.
Успехи администрации Трампа.
Трамп рассказал о достижениях администрации ШтатовФото: Official White House Photo / Shealah Craighead.
Американский президент начал разговор с рассказа о законодательных достижениях своей администрации. Трамп проинформировал Путина об успешном прохождении через Конгресс ключевого законопроекта, касающегося реформ в налоговой, миграционной и энергетической сферах. Как отметил Ушаков, американский лидер с гордостью назвал этот документ «большим красивым биллем». Российский президент в ответ пожелал Трампу успехов в реализации намеченных преобразований.
Культурный обмен между странами.
Интересную инициативу предложил тюменский общественник Николай Данн, попросивший на форуме АСИ Путина обсудить с Трампом вопрос культурного обмена между двумя странами. Российский лидер выполнил просьбу и поговорил с американским лидером о возможности обмена кинопродукцией, пропагандирующей традиционные ценности, близкие как России, так и США. Американский президент положительно отреагировал на эту идею.
Исторические связи США и России.
Путин напомнил о значительной роли России в становлении американской государственности. Российский лидер отметил вклад нашей страны как в период войны за независимость США 250 лет назад, так и во время гражданской войны в Америке. Было подчеркнуто, что отношения между двумя государствами имеют глубокие исторические корни, не ограничиваясь лишь союзничеством в мировых войнах. В завершение этой темы Путин поздравил Трампа с наступающим Днем независимости США.
Позиция России по украинскому вопросу.
Путин отметил важность устранения коренных причин конфликта на УкраинеФото: Роман Наумов © URA.RU.
В ответ на призыв Трампа к немедленному прекращению конфликта на Украине Путин пояснил, что Россия продолжает искать дипломатические пути решения кризиса и готова возобновить диалог с Киевом. Как подчеркнул российский лидер, Москва твердо намерена добиваться поставленных целей в рамках специальной военной операции.
Путин также отметил необходимость устранения глубинных причин, приведших к нынешней эскалации. При этом тема возможного прекращения американских поставок оружия Украине, активно обсуждаемая в СМИ, в разговоре не поднималась.
Перспективы дальнейших контактов.
Ушаков сообщил, что лидеры двух стран сохраняют возможность в любой момент провести новый телефонный разговор. Хотя конкретных договоренностей о личной встрече пока не достигнуто, помощник Путина отметил, что «эта идея висит в воздухе» и может быть реализована при необходимости.
Урегулирование ситуации в Сирии.
Россия и США продолжат вести диалог по сирийскому вопросуФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в Сирии. Стороны подтвердили намерение продолжать диалог по этому важному международному вопросу.
Совместные проекты в космосе.
Особое внимание было уделено возможным совместным проектам в сферах энергетики и космоса. Оба президента подтвердили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего экономического сотрудничества по этим стратегически важным направлениям.
Споры по Ближнему Востоку.
Путин подчеркнул важность дипломатического решения конфликта Ирана и ИзраиляФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Значительная часть разговора была посвящена напряженной ситуации на Ближнем Востоке, в частности отношениям между Ираном и Израилем. Путин подчеркнул важность решения всех спорных вопросов исключительно дипломатическими методами. Лидеры договорились поддерживать контакт по ближневосточной проблематике через внешнеполитические ведомства и министерства обороны двух стран.