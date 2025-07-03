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«Начинается новая глава»: Дмитриев оценил итоги телефонного разговора президентов России и США

Глава РФПИ Дмитриев заявил о начале новой главы после разговора Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

После телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на глобальной арене начинается новая глава. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Позитивное сотрудничество между США и Россией жизненно важно для глобального мира и процветания. Начинается новая глава», — отметил он.

Напомним, что телефонный разговор президентов России и США состоялся в четверг, 3 июля. Переговоры политиков продлились около часа.

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