«Начинается новая глава»: Дмитриев оценил итоги телефонного разговора президентов России и США

После телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на глобальной арене начинается новая глава. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Позитивное сотрудничество между США и Россией жизненно важно для глобального мира и процветания. Начинается новая глава», — отметил он.
Напомним, что телефонный разговор президентов России и США состоялся в четверг, 3 июля. Переговоры политиков продлились около часа.
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