Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан по вопросам поддержки ветеранов СВО

«Сейчас проезд не оплачивается, хотя Совет Федерации выделяет квоты на путевки. В этом году у нас восемь квот, по которым едут шестеро — именно солдаты, которые проходили воинскую службу в Афганистане. Им никто не оплачивает проезд», — пояснила она.