Дмитриев отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа

Рассказывая о подробностях беседы, помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер «ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действия на Украине». В ответ Владимир Путин сообщил, что Москва продолжает искать переговорное решение конфликта, но сообщил, что «Россия будет добиваться поставленных целей и устранения всем известных первопричин, приведших к конфронтации».