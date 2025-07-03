WSJ: Демпартия США отказалась покрывать судебные издержки сына Байдена

Напомним, что в штатах Делавэр и Калифорния присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия. Обвинение посчитало, что он не имел права покупать оружие, поскольку употреблял наркотики. Также Хантер Байден в суде признал вину по всем обвинениям в налоговых преступлениях. В декабре 2024 года Джо Байден, будучи президентом США, подписал документ о помиловании Хантера.