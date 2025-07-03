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WSJ: Демпартия США отказалась покрывать судебные издержки сына Байдена

У семьи американского экс-президента возникли трудности с оплатой услуг адвокатов Хантера.

Источник: Аргументы и факты

Нацкомитет Демократической партии (DNC) США отказался покрывать судебные расходы сына бывшего американского президента Джо Байдена Хантера, следует из книги «2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку», на которую ссылается газета Wall Street Journal.

Хантер Байден узнал, что комитет покрывает юридические издержки его отца Джо Байдена, связанные с расследованием дела о ненадлежащем обращении с секретными документами. В связи с этим он поинтересовался, сможет ли комитет оплачивать и его судебные издержки.

«Юристы пришли к выводу, что президент не должен участвовать в сборе средств для сына, а Комитет не может оправдать оплату счетов Хантера», — указало издание.

Автор публикации утверждает, что у семьи Байденов возникли трудности с оплатой услуг адвокатов Хантера и это вызвало опасения, что известный юрист Аббе Лоуэлл не станет защищать сына экс-лидера США, если оплата не поступит своевременно.

Напомним, что в штатах Делавэр и Калифорния присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия. Обвинение посчитало, что он не имел права покупать оружие, поскольку употреблял наркотики. Также Хантер Байден в суде признал вину по всем обвинениям в налоговых преступлениях. В декабре 2024 года Джо Байден, будучи президентом США, подписал документ о помиловании Хантера.

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