ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа

Официальный представитель Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН приветствует переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Дюжаррик рассказал о позиции ООН в ходе брифинга для журналистов.
Российский и американский президенты уже проводили несколько телефонных разговоров за время второго срока Трампа.
Читайте материал «Путин и Трамп не обсуждали по телефону перспективы личной встречи».
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