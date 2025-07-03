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ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа

Официальный представитель Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН приветствует переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Официальный представитель Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН приветствует переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Дюжаррик рассказал о позиции ООН в ходе брифинга для журналистов.

Российский и американский президенты уже проводили несколько телефонных разговоров за время второго срока Трампа.

Читайте материал «Путин и Трамп не обсуждали по телефону перспективы личной встречи».

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