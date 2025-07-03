Путин пошутил про робота-уборщика, работающего в Кремле

Российский лидер Владимир Путин во время посещения выставки «Знай наших» в Национальном центре «Россия» осмотрел робота-уборщика отечественного производства.
Гендиректор ростовской компании Waybot Robotics Максим Олейников рассказал президенту, что робота-уборщика уже успешно используют от Санкт-Петербурга до Камчатки.
«Единственное место, где его сейчас нет, это, пожалуй, в Кремле», — заметил Олейников.
Глава российского государства в шутку отметил, что неизвестно, действительно ли его нет в Кремле.
«Откуда вы знаете, что его там нет?» — пошутил Путин.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что президент РФ осмотрел выставку участников конкурса растущих отечественных брендов «Знай наших».