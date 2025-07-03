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Путин пошутил про робота-уборщика, работающего в Кремле

Российский лидер осмотрел робота-уборщика отечественного производства на выставке «Знай наших».

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин во время посещения выставки «Знай наших» в Национальном центре «Россия» осмотрел робота-уборщика отечественного производства.

Гендиректор ростовской компании Waybot Robotics Максим Олейников рассказал президенту, что робота-уборщика уже успешно используют от Санкт-Петербурга до Камчатки.

«Единственное место, где его сейчас нет, это, пожалуй, в Кремле», — заметил Олейников.

Глава российского государства в шутку отметил, что неизвестно, действительно ли его нет в Кремле.

«Откуда вы знаете, что его там нет?» — пошутил Путин.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что президент РФ осмотрел выставку участников конкурса растущих отечественных брендов «Знай наших».