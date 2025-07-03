Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского кризиса

По словам помощника российского лидера, диалог глав России и США длился около часа. В ходе беседы Дональд Трамп поставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий на Украине, а Путин в свою очередь рассказал ему о процессе реализации стамбульских договоренностей с украинской стороной.