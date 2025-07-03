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Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского кризиса

Президент России Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу в ходе прошедшего телефонного разговора, что российская сторона продолжает искать переговорное решение украинского конфликта. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу в ходе прошедшего телефонного разговора, что российская сторона продолжает искать переговорное решение украинского конфликта. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

— Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта, — рассказал Ушаков в беседе с РИА Новости.

По словам помощника российского лидера, диалог глав России и США длился около часа. В ходе беседы Дональд Трамп поставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий на Украине, а Путин в свою очередь рассказал ему о процессе реализации стамбульских договоренностей с украинской стороной.

27 июня Владимир Путин отметил, что Дональд Трамп искренне намерен завершить военный конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что впервые за долгое время отношения между Россией и США начинают налаживаться. Также он указал на готовность Москвы провести третий раунд переговоров с Киевом.

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