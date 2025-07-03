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Путин и Трамп обсудили обмен фильмами, продвигающими традиционные ценности

Юрий Ушаков сообщил, что Дональду Трампу понравилась эта идея.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудил с лидером США Дональдом Трампом возможность обмена между странами фильмами, которые продвигают традиционные ценности.

По словам Юрия Ушакова, Владимир Путин упомянул, что общался с представителями российского бизнес-сообщества перед телефонной беседой с Дональдом Трампом.

«Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа», — отметил помощник российского лидера.

Он подчеркнул, что Дональду Трампу понравилась эта идея.

В то же время, как отметил Юрий Ушаков, во время телефонной беседы Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили украинскую проблематику. Российский лидер указал на готовность РФ продолжать переговоры с Украиной.

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