Путин и Трамп обсудили обмен фильмами, продвигающими традиционные ценности

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудил с лидером США Дональдом Трампом возможность обмена между странами фильмами, которые продвигают традиционные ценности.
По словам Юрия Ушакова, Владимир Путин упомянул, что общался с представителями российского бизнес-сообщества перед телефонной беседой с Дональдом Трампом.
«Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа», — отметил помощник российского лидера.
Он подчеркнул, что Дональду Трампу понравилась эта идея.
В то же время, как отметил Юрий Ушаков, во время телефонной беседы Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили украинскую проблематику. Российский лидер указал на готовность РФ продолжать переговоры с Украиной.