Дмитриев после разговора Путина и Трампа заявил о начале новой главы

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о начале новой главы после телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Комментируя новость о том, что Путин в ходе беседы поздравил Трампа с Днем независимости США, он написал в соцсети X*, что позитивное сотрудничество России и США «жизненно важно для глобального мира и процветания».
«Начинается новая глава», — отметил Дмитриев.
3 июля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что беседа длилась около часа.
Предыдущий телефонный разговор российского и американского президентов состоялся 14 июня.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.