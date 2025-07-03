Junge Welt: США уступили России и прекратили поставки оружия на Украину

Решение Соединенных Штатов Америки о приостановке военной помощи Украине фактически стало формой уступки России. При этом Вашингтон официально не признаёт этот шаг уступкой, ссылаясь на дефицит вооружений на собственных складах как на основную причину прекращения поставок. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.