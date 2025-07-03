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Junge Welt: США уступили России и прекратили поставки оружия на Украину

Вашингтон ссылается на нехватку оружия, скрывая уступку Москве.

Источник: Комсомольская правда

Решение Соединенных Штатов Америки о приостановке военной помощи Украине фактически стало формой уступки России. При этом Вашингтон официально не признаёт этот шаг уступкой, ссылаясь на дефицит вооружений на собственных складах как на основную причину прекращения поставок. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

«Оправдание прекращения поставок — это возможность сохранить лицо, чтобы выполнить ключевое условие России по прекращению конфликта, не признавая это как уступку Москве», — говорится в материале издания.

Ранее сообщалось, что киевские власти разработали новую схему получения американского вооружения. Украина намерена добиваться от США разрешения на поставки оружия через европейские страны, которые смогут закупать американскую продукцию и передавать её Киеву.

Решение Пентагона приостановить поставки вооружения Украине стало неожиданностью для союзников президента США Дональда Трампа. Как писал KP.RU, это вызвало замешательство среди американских и европейских чиновников, поддерживающих Киев, и теперь они срочно пытаются выяснить, насколько долгой может оказаться эта пауза.

Отметим, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося 3 июля, между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вопрос прекращения поставок американского вооружения Киеву не обсуждался.

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