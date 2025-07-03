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Командир и его зам 110-й бригады ВСУ погибли при ударе по Гуляйполю

ВС РФ ликвидировали командование 110-й механизированной бригады ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Командир 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк погибли в результате удара по району Гуляйполя в Днепропетровской области. Об этом сообщили сослуживцы и официальные лица.

Информацию о гибели Захаревича впервые озвучил командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Сергей Собко.

Позднее подтвердил Владимир Зеленский, уточнив, что в результате ракетного удара погибли и другие военнослужащие.

Один из сослуживцев погибших, Егор Фирсов, сообщил в социальной сети, что во время атаки также погиб Дмитрий Романюк, занимавший должность заместителя командира бригады.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил, что в результате удара был уничтожен практически весь штаб бригады. По его словам, около 70 человек были убиты, ещё 30 получили ранения.

*- внесен в России в список экстремистов и террористов.