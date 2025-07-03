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Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана по вопросу задержания россиян

Татьяна Москалькова попросила омбудсмена Азербайджана взять под личный контроль ситуацию с задержанием в республике 13 граждан РФ.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана по вопросу задержания 13 граждан РФ на территории республики.

«По ситуации с задержанными гражданами России в Азербайджане направила обращение омбудсмену Азербайджана С. Я. Алиевой», — написала Москалькова в личном Telegram-канале.

Она также попросила омбудсмена Азербайджана взять ситуацию под личный контроль, призывая к содействию в восстановлении законных прав и интересов задержанных российских граждан.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что российские консулы получили доступ к 13 гражданам РФ, задержанным в Азербайджане 30 июня в офисе агентства Sputnik.

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