Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана по вопросу задержания россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана по вопросу задержания 13 граждан РФ на территории республики.
«По ситуации с задержанными гражданами России в Азербайджане направила обращение омбудсмену Азербайджана С. Я. Алиевой», — написала Москалькова в личном Telegram-канале.
Она также попросила омбудсмена Азербайджана взять ситуацию под личный контроль, призывая к содействию в восстановлении законных прав и интересов задержанных российских граждан.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что российские консулы получили доступ к 13 гражданам РФ, задержанным в Азербайджане 30 июня в офисе агентства Sputnik.