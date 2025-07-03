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Москалькова направила обращение омбудсмену Алиевой из-за задержаний россиян

В обращении Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность из-за задержания россиян.

Источник: Аргументы и факты

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что направила омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой обращение на фоне задержаний россиян в стране.

«По ситуации с задержанными гражданами России в Азербайджане направила обращение омбудсмену Азербайджана С. Я. Алиевой», — написала Татьяна Москалькова в Telegram.

Она также прикрепила скриншот соответствующего обращения. В нем Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность из-за задержаний россиян. Она попросила омбудсмена Азербайджана взять ситуацию под личный контроль.

Ранее сообщалось, что консул РФ в Баку провел трехчасовую встречу с задержанными гражданами России.

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