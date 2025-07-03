Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан

С тех пор талибы не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом. В середине апреля Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана», решение вступило в силу 20 мая.