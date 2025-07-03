Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан

«Признала», — сказал он РИА Новости.
Накануне заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана Хасана.
В МИД подчеркнули, что Россия продолжит оказывать Афганистану содействие в укреплении региональной безопасности и борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности. Там также отметили углубление связей в сферах образования, спорта, культуры и гуманитарном направлении.
В конце лета 2021 года к власти в Афганистане пришли талибы. Вскоре они объявили о создании в стране Исламского Эмирата.
С тех пор талибы не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом. В середине апреля Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана», решение вступило в силу 20 мая.