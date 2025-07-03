29 мая бывший президент Афганистана Хамид Карзай рассказал, что республика стала первой страной, признавшей Крым российской территорией, поскольку в Кабуле изучили историю и убедились, что исторически эта территория была частью России. Политик также рассказал, что в 2002 году принял обдуманное решение сделать Россию важнейшим партнером Афганистана, Москва пошла навстречу и приняла эти инициативы, поэтому государства «очень хорошо поладили».