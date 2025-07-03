Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом в четверг, 3 июля, сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России. Ранее МИД Афганистана заявил, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о соответствующем решении российского правительства.
Заявление об этом было сделано во время встречи посла с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.
— В ходе встречи российский посол официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан. Охарактеризовав этот шаг как исторический, он подчеркнул его ключевую роль в укреплении связей между Афганистаном и Россией, — говорится в сообщении МИД Афганистана в соцсети X.
Хан Моттаки охарактеризовал это решение как знаменующее новую эру позитивных отношений, взаимного уважения и продуктивного взаимодействия между Россией и Афганистаном.
29 мая бывший президент Афганистана Хамид Карзай рассказал, что республика стала первой страной, признавшей Крым российской территорией, поскольку в Кабуле изучили историю и убедились, что исторически эта территория была частью России. Политик также рассказал, что в 2002 году принял обдуманное решение сделать Россию важнейшим партнером Афганистана, Москва пошла навстречу и приняла эти инициативы, поэтому государства «очень хорошо поладили».