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Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом в четверг, 3 июля, сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России. Ранее МИД Афганистана заявил, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о соответствующем решении российского правительства.

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом в четверг, 3 июля, сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России. Ранее МИД Афганистана заявил, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о соответствующем решении российского правительства.

Заявление об этом было сделано во время встречи посла с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

— В ходе встречи российский посол официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан. Охарактеризовав этот шаг как исторический, он подчеркнул его ключевую роль в укреплении связей между Афганистаном и Россией, — говорится в сообщении МИД Афганистана в соцсети X.

Хан Моттаки охарактеризовал это решение как знаменующее новую эру позитивных отношений, взаимного уважения и продуктивного взаимодействия между Россией и Афганистаном.

29 мая бывший президент Афганистана Хамид Карзай рассказал, что республика стала первой страной, признавшей Крым российской территорией, поскольку в Кабуле изучили историю и убедились, что исторически эта территория была частью России. Политик также рассказал, что в 2002 году принял обдуманное решение сделать Россию важнейшим партнером Афганистана, Москва пошла навстречу и приняла эти инициативы, поэтому государства «очень хорошо поладили».