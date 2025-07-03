Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анонсировано участие Гутерриша в саммите БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Рио-де-Жанейро, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Рио-де-Жанейро, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

Гутерреш планирует прибыть в Рио-де-Жанейро 5 июля и поучаствовать в двух сессиях форума, сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.

Членами БРИКС являются Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, а с 2024 года также Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Название BRICS представляет собой сокращение от англоязычных названий первых пяти стран-участниц.

Читайте материал «ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше