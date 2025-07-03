Анонсировано участие Гутерриша в саммите БРИКС

Членами БРИКС являются Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, а с 2024 года также Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Название BRICS представляет собой сокращение от англоязычных названий первых пяти стран-участниц.