Путин и Трамп решили покончить с конфликтом на Украине

Россия готова на переговоры с Украиной, но не отступится от своих целей, заявил президент Владимир Путин.
Россия и США намерены закончить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. В телефонном разговоре 3 июля президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили переговоры по украинскому кризису и прекращение огня. Как объяснили эксперты URA.RU, позиции Москвы и Киева сейчас противоположны, но отмена поставок американского оружия должна сделать Владимира Зеленского более сговорчивым.
О разговоре двух лидеров сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Беседа длилась почти час. Трамп рассказал о прохождении в конгрессе США законопроекта о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах. Путин пожелал американскому лидеру успехов в преобразованиях и поздравил с приближающимся национальным праздником — Днем независимости США, отмечаемом 4 июля. Путин отметил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности.
Путин призвал Трампа ориентироваться на дипломатию на Ближнем ВостокеФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Президенты поговорили о ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Путин подчеркнул важность урегулирования всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами. Лидеры также затронули развитие событий в Сирии и выразили намерение продолжать диалог в этом направлении.
«Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта», — сообщил Ушаков.
Россия выступает за переговорное решение конфликта на Украине, отметил ПутинФото: Роман Наумов © URA.RU.
Путин подчеркнул, что Москва будет добиваться устранения первопричин конфликта, «от этих целей Россия не отступится». При этом Россия выступает за переговорное решение кризиса.
Президенты выразили заинтересованность в совместных проектах в энергетике и исследовании космоса. Разговор «шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным», рассказал Ушаков.
Лидеры наладили контакт на регулярной основе, это очень позитивная динамика. Еще совсем недавно отношения между странами находились на беспрецедентно низком уровне, отмечают эксперты. Предыдущий раз президенты России и США созванивались 14 июня, до этого они говорили по телефону 4 июня, 19 мая, 18 марта и 12 февраля.
Шестой разговор Путина и Трампа прошел на фоне приостановки военной помощи Киеву со стороны США. Как пишет Financial Times, уже завтра, 4 июля, Владимир Зеленский хочет обсудить по телефону этот вопрос с американским лидером.
Трамп давит на Зеленского, чтобы тот стал более сговорчивым, считает политологФото: Официальный сайт президента Украины.
Вашингтон хочет заставить Украину скорректировать свою позицию по переговорам с Россией, считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «В разговоре с Трампом Путин вновь подтвердил готовность России к переговорам с Украиной. В этом контексте приостановка американской помощи Киеву приобретает более прикладное значение. Это способ давления на Зеленского, чтобы сделать Киев более сговорчивым в продолжении переговоров», — заявил политолог.
США реализуют свой сценарий, в котором поддержка Украины перестала быть в числе приоритетов, отметил Зудин. Штаты переключают внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион и сдерживание Китая, полагает собеседник URA.RU. В отношениях с Россией Вашингтон тоже не ставит Украину во главу угла, американцев интересует широкий спектр взаимоотношений, добавил политолог.
Развитие конфликта на Украине легко прогнозируется, его можно завершить уже сейчас, заявил экспертФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Трамп не только остановил поставки оружия на Украину, но и не вводил против России никаких новых санкций, даже отменил часть из них, обратил внимание директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. По его мнению, сейчас сложилась ситуация, когда конфликт на Украине реально можно урегулировать, потому что позиции, силы и возможности сторон понятны, можно спрогнозировать развитие событий, исходя из этого прийти к соглашению и не допустить лишних потерь.
"Мы можем только приветствовать решение Трампа ограничить поставки американских вооружений. У президента США важная, даже уникальная роль в возможности получения позитивных результатов в конфликте на Украине, — пояснил Ознобищев. —.
Ни один другой западный лидер не будет так настойчиво этим заниматься, сокращать объемы военной кампании, вести все к мирному знаменателю, настаивать на диалоге. Этим и важен сегодняшний контакт Путина и Трампа".
Россия готова стать посредником между США и Ираном, уверена американистФото: Роман Наумов © URA.RU.
Трамп перекладывает бремя ответственности за Украину на европейцев, уверена старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. В то же время, хоть на Ближнем Востоке и удалось прекратить огонь, США и Иран не достигли никаких договоренностей, напомнила эксперт.
«Между американской и иранской сторонами низкий уровень доверия. Россия могла бы сыграть позитивную роль посредника», — считает Богуславская.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИран официально разорвал связи с МАГАТЭ.
Путин готов предложить решение ситуации на Ближнем Востоке — Иран сохраняет право на мирный атом, но ядерное топливо производит для него Россия, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Трамп хочет встретиться с Путиным, но боится, что его затравят. Ему важно выглядеть победителем. Если бы они договорились по Ирану, это можно было бы представить как победу. Встреча с Путиным, решение этой проблемы помогли бы ему получить заветную Нобелевскую премию мира», — заключил политолог.