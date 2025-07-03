Путин и Трамп решили покончить с конфликтом на Украине

Трамп не только остановил поставки оружия на Украину, но и не вводил против России никаких новых санкций, даже отменил часть из них, обратил внимание директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. По его мнению, сейчас сложилась ситуация, когда конфликт на Украине реально можно урегулировать, потому что позиции, силы и возможности сторон понятны, можно спрогнозировать развитие событий, исходя из этого прийти к соглашению и не допустить лишних потерь.