Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа длился почти час

«С нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время Войны за независимость — 250 лет назад, — а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад. Было констатировано, что наши страны связывают не только союзничество в Первой и Второй мировых войнах, но и более глубокие исторические корни», — сказал Ушаков.