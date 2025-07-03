Новый флаг и признание от Москвы: отношения России и Афганистана вышли на новый уровень

Как писал сайт KP.RU, 18 июня на полях ПМЭФ-2025 прибыла делегация из Афганистана, состоящая из представителей движения «Талибан». Стоит отметить, что талибы регулярно принимают участие в петербургском форуме, однако это первый год, когда афганское движение прибывает в Северную столицу с приостановленным статусом террористической организации.