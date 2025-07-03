Новый флаг и признание от Москвы: отношения России и Афганистана вышли на новый уровень

МИД России подтвердил, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом РИА Новости сообщил спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов.
Кроме того, по данным агентства ТАСС, введенный представителями движения «Талибан» (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России) новый флаг Афганистана впервые вывесили над зданием посольства в Москве. Афганские дипломаты, выйдя на балкон здания, установили флаг, который представляет белое полотнище с нанесенными на нем словами шахады.
В свою очередь в МИД Афганистана заявили, что посол РФ сообщил главе внешнеполитического ведомства о решении Москвы официально признать Исламский Эмират Афганистан.
Как писал сайт KP.RU, 18 июня на полях ПМЭФ-2025 прибыла делегация из Афганистана, состоящая из представителей движения «Талибан». Стоит отметить, что талибы регулярно принимают участие в петербургском форуме, однако это первый год, когда афганское движение прибывает в Северную столицу с приостановленным статусом террористической организации.