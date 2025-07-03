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Мерц готовит тайную сделку с Трампом по оружию для Киева

По данным издания Bild, канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает искать пути поставок оружия для Украины.

По данным издания Bild, канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает искать пути поставок оружия для Украины. Он хочет заключить тайную сделку с президентом США Дональдом Трампом, результатом которой стало бы как минимум усиление украинской ПВО.

В статье говорится, что в Берлине вызывает тревогу сообщение о том, что США прекратили поставки оружия и боеприпасов Украине. При этом Германия считает наиболее серьезной проблемой для ВСУ нехватку ракет для систем ПВО Patriot.

Источники сообщили немецким журналистам, что Мерц рассчитывает убедить Трампа передать Украине две системы Patriot, а Берлин оплатит эти поставки.

Читайте материал: «Путин ответил Трампу на призыв остановить боевые действия».

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