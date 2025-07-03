Ушаков рассказал, кто положил трубку первым — Трамп или Путин

«Я знаю, что последними положили трубку переводчики», — сказал Ушаков.
Напомним, сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. Это уже шестая беседа лидеров с начала второго президентского срока республиканца. Российский президент подтвердил своему американскому коллеге, что Москва продолжит выполнение задач специальной военной операции, подчеркнув необходимость устранения глубинных причин украинского кризиса.
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