Ушаков рассказал, кто положил трубку первым — Трамп или Путин

Напомним, сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. Это уже шестая беседа лидеров с начала второго президентского срока республиканца. Российский президент подтвердил своему американскому коллеге, что Москва продолжит выполнение задач специальной военной операции, подчеркнув необходимость устранения глубинных причин украинского кризиса.