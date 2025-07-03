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Речь лидера демократов в парламенте США продлилась 8,5 часа, установив рекорд

Руководитель Демократической партии в палате представителей США Хаким Джеффрис произносил речь против законопроекта президента Дональда Трампа о налогах и расходах в течение 8,5 часа.

Руководитель Демократической партии в палате представителей США Хаким Джеффрис произносил речь против законопроекта президента Дональда Трампа о налогах и расходах в течение 8,5 часа. Его речь стала самой продолжительной в истории.

Предыдущий рекорд был установлен экс-спикером палаты представителей Кевином Маккарти в 2021 году.

Демократы составляют в палате представителей меньшинство.

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