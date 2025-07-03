Во Франции продлили допустимый срок эксплуатации АЭС

Франция обладает самым большим парком атомных станций в мире, состоящим из 54 реакторов. В начале февраля 2023 года Эммануэль Макрон подчеркнул важность укрепления энергетической независимости страны и анонсировал планы по созданию реакторов нового поколения, а именно EPR-2 (European Pressurised Reactor), а также сообщил о планах строительства шести таких реакторов. Согласно последним данным, первый из них должен начать работу в 2038 году.