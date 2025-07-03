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Во Франции продлили допустимый срок эксплуатации АЭС

Страна располагает крупнейшим в мире парком АЭС, который насчитывает 54 реактора.

Источник: Аргументы и факты

Эксплуатация ряда атомных электростанций (АЭС) во Франции может продлиться дольше запланированных 40 лет. Такое решение приняло управление по ядерной безопасности и радиационной защите (ASNR) страны.

Разрешение касается двадцати энергоблоков с реакторами мощностью 1300 МВт, приближающихся к четвертому этапу плановых инспекций, которые обычно проводятся после 40 лет использования. В заявлении регулятора говорится, что для дальнейшей работы потребуется «модернизация проектной документации или замена компонентов». Переговоры о предстоящих работах шли с января по конец сентября 2024 года.

В 2021 году ASNR приняла аналогичное решение в отношении тридцати двух реакторов EDF мощностью 900 МВт.

Франция обладает самым большим парком атомных станций в мире, состоящим из 54 реакторов. В начале февраля 2023 года Эммануэль Макрон подчеркнул важность укрепления энергетической независимости страны и анонсировал планы по созданию реакторов нового поколения, а именно EPR-2 (European Pressurised Reactor), а также сообщил о планах строительства шести таких реакторов. Согласно последним данным, первый из них должен начать работу в 2038 году.