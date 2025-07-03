Ранее в Афганистане пояснили, почему именно они первыми признали Крым российским. Бывший президент Хамид Карзай вспомнил о своём решении в 2002 году сделать Москву партнёром Кабула. По его словам, этот шаг значительно улучшил отношения между странами.