Посол РФ: Путин принял решение признать ИЭА по предложению Лаврова

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что решение о признании Исламского Эмирата Афганистан было принято президентом РФ Владимиром Путиным по инициативе министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».