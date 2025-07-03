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Посол РФ: Путин принял решение признать ИЭА по предложению Лаврова

Жирнов заявил о подтверждении Москвой стремления к партнерству с Афганистаном.

Источник: Комсомольская правда

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что решение о признании Исламского Эмирата Афганистан было принято президентом РФ Владимиром Путиным по инициативе министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Это решение принципиально принятое президентом Российской Федерации по предложению министра иностранных дел России. Оно демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном», — подчеркнул Дмитрий Жирнов.

Напомним, что ранее МИД России подтвердил факт официального признания Москвой Исламского Эмирата Афганистан.

Как писал KP.RU, над зданием афганского посольства в Москве впервые поднят новый государственный флаг, установленный представителями движения «Талибан». Белое полотнище с текстом шахады водрузили дипломаты, выйдя на балкон здания.

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