Эксперты объяснили приостановку поставок оружия Украине США

Никто не упоминает о том, что США, помимо Украины, прекратили военные поставки и в другие страны. Речь идет об Иордании, Египте и других государствах, которые не покупают оружие, а получают его в виде помощи. Так что неприязнь Трампа тут ни при чем. Трамп открыто сказал: «Хотите оружие — покупайте». И Зеленский это прекрасно понимает, недаром он сейчас уговаривает европейцев, чтобы они закупили оружие у американцев и передали Украине. Позиция американцев четкая: надо защищать Украину, надо защищать Израиль и еще кого-то, но прежде всего надо быть готовыми к защите Соединенных Штатов Америки.