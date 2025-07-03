Эксперты объяснили приостановку поставок оружия Украине США

Юрий Светов отметил, что «Трамп многое делает, исходя из своих импульсивных побуждений, но реальная причина — это аудит Пентагона. Американские военные хотят понять, что у них осталось на складах после поставок оружия и боеприпасов Киеву. Пентагон чуть ли не семь раз начинал аудит и ни разу не довел его до конца. Кроме того, на Украину посылали комиссии Минобороны США, чтобы проверить, как Киев расходует оружие и боеприпасы, так как неоднократно сообщалось об их утечке на черные рынки. И вот сейчас новый глава оборонного ведомства США, Пит Хегсет, приступил к выполнению этой задачи».
Светов также подчеркнул, что приостановка помощи касается не только Украины, но и других стран, таких как Иордания и Египет, которые получают оружие в виде помощи, а не покупают его.
Никто не упоминает о том, что США, помимо Украины, прекратили военные поставки и в другие страны. Речь идет об Иордании, Египте и других государствах, которые не покупают оружие, а получают его в виде помощи. Так что неприязнь Трампа тут ни при чем. Трамп открыто сказал: «Хотите оружие — покупайте». И Зеленский это прекрасно понимает, недаром он сейчас уговаривает европейцев, чтобы они закупили оружие у американцев и передали Украине. Позиция американцев четкая: надо защищать Украину, надо защищать Израиль и еще кого-то, но прежде всего надо быть готовыми к защите Соединенных Штатов Америки.
В то же время зампресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила, что поставки ракет и боеприпасов для ЗРК Patriot, артиллерийских снарядов 155 мм, управляемых реактивных снарядов GMLRS, а также авиационных ракет Hellfire и боеприпасов для ПЗРК Stinger будут приостановлены на несколько месяцев.
Также газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Пентагона сообщила, что США не планируют оказывать Украине военную помощь в течение нескольких месяцев.
С другой стороны, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев связал задержку военной помощи с подготовкой США к возможным конфликтам в других частях мира.
Я думаю, что Вашингтон накапливает ракеты и боеприпасы из-за ситуации на Ближнем Востоке, которая в первую очередь связана с ирано-израильским конфликтом. Кроме того, не стоит забывать, что США готовятся к войне с Китаем.
Перенджиев не исключил, что Пентагон рассматривает и внутренние риски, в том числе возможность внутреннего вооруженного конфликта в США.
Также военный политолог отметил, что Вашингтон готовится к возможному прямому противостоянию с Ираном и предполагает масштабные операции против йеменских хуситов.
Если говорить о ситуации на Ближнем Востоке, то вполне возможно, что США и их союзники планируют вступить в вооруженное противостояние с Ираном на земле. Помимо всего прочего, Вашингтон намерен пополнить арсеналы своих военных баз в регионе, чтобы у них был запас снарядов и ракет на случай войны с хуситами в Йемене. То есть США создают запас снарядов и ракет для возможной войны с Ираном, Китаем и Йеменом.
Ранее The Economist связывал приостановку военной помощи Украине с личной неприязнью Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. Авторы публикации считают, что теперь Киев находится в тяжелом положении, которое может привести к полной катастрофе для ВСУ.
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в ближайшее время украинские войска получат первое дальнобойное оружие, «произведенное на Украине» при поддержке Берлина. Он также отметил, что уже в этом году Вооруженные силы Украины получат большое количество такого оружия, которое Киев планирует применять для ударов по территории России.