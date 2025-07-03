Введенный талибами флаг Афганистана повесили над посольством в Москве

Флаг Афганистана, введенный «Талибаном», повесили над посольством в Москве, это произошло впервые после прихода движения к власти в 2021 году, передает ТАСС.
Сообщается, что флаг «Исламского эмирата Афганистан» установили афганские дипломаты. Он представляет собой белое полотнище, на котором нанесены слова шахады — свидетельства о вере в исламе. Прежние власти государства использовали трехцветный флаг.
Ранее сообщалось о назначении Мовлави Гул Хасана новым посолом Афганистана в России, ожидалось его прибытие в Москву. В МИД РФ заявили, что российская сторона официально признала Исламский Эмират Афганистан.
Напомним, в России приостановили запрет на деятельность движения «Талибан», контролирующего власть в Афганистане. В МИД РФ считают, что это открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с азиатской страной.