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Слуцкий о разговоре Путина и Трампа: «Россия и США закрепляют уважительный тон в двусторонних контактах»

Слуцкий: Путин и Трамп закрепляют уважительную тональность в контактах стран.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Соединенные Штаты закрепляют уважительный тон в двусторонних контактах, о чем свидетельствует разносторонняя повестка, затронутая президентами стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора 3 июля. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Путин и Трамп говорят и ищут развязки в ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, обсуждают совместные экономические проекты в энергетике и исследовании космоса. Все это говорит о закреплении уважительной тональности во взаимных контактах», — заявил он в беседе с ТАСС.

Слуцкий также отметил, что контакты Путина и Трампа говорят о продолжении инициативы по восстановлению российско-американских отношений, которые были утрачены при прошлой администрации США.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении помощника президента РФ Юрия Ушакова, что в ходе телефонного разговора с Трампом Путин отметил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом по урегулированию конфликта.

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