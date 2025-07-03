Слуцкий о разговоре Путина и Трампа: «Россия и США закрепляют уважительный тон в двусторонних контактах»

Россия и Соединенные Штаты закрепляют уважительный тон в двусторонних контактах, о чем свидетельствует разносторонняя повестка, затронутая президентами стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора 3 июля. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
«Путин и Трамп говорят и ищут развязки в ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, обсуждают совместные экономические проекты в энергетике и исследовании космоса. Все это говорит о закреплении уважительной тональности во взаимных контактах», — заявил он в беседе с ТАСС.
Слуцкий также отметил, что контакты Путина и Трампа говорят о продолжении инициативы по восстановлению российско-американских отношений, которые были утрачены при прошлой администрации США.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении помощника президента РФ Юрия Ушакова, что в ходе телефонного разговора с Трампом Путин отметил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом по урегулированию конфликта.