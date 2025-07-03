Слуцкий о разговоре Путина и Трампа: «Россия и США закрепляют уважительный тон в двусторонних контактах»

«Путин и Трамп говорят и ищут развязки в ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, обсуждают совместные экономические проекты в энергетике и исследовании космоса. Все это говорит о закреплении уважительной тональности во взаимных контактах», — заявил он в беседе с ТАСС.