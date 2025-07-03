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В ООН приветствовали разговор Путина и Трампа

В ООН приветствуют телефонные переговоры президента России Владимира Путина и главы Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил председатель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Источник: Life.ru

«Мы приветствуем диалог на высоком уровне между лидерами [России и США]», — отметил он.

Напомним, сегодня Владимир Путин и президент США провели разговор по телефону. В ходе беседы российский лидер подтвердил американскому коллеге готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом. При этом вопрос остановки военной помощи Штатов Украине не затрагивался.

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