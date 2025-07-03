В ООН приветствовали разговор Путина и Трампа

Напомним, сегодня Владимир Путин и президент США провели разговор по телефону. В ходе беседы российский лидер подтвердил американскому коллеге готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом. При этом вопрос остановки военной помощи Штатов Украине не затрагивался.