Урок истории от Путина: Трампу напомнили, какую роль в становлении США сыграла Россия

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Белого дома предстоящим 4 июля Днем независимости США и напомнил, какой вклад внесла Россия в независимость этой страны. Об этом по итогам телефонного разговора двух лидеров сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он отметил, что Путин поздравил Дональда Трампа с отмечаемым завтра национальным праздником США.
Кроме того, как подчеркнул помощник президента, российская сторона указала, что в становлении американской государственности Россия сыграла не последнюю роль. По его словам, среди прочего упоминалась Война за независимость (1775 — 1783) и Гражданская война в США (1861 — 1865).
Как писал сайт KP.RU, также в ходе беседы Путин и Трамп выразили обоюдную заинтересованность в развитии совместных экономических инициатив, в частности в энергетике и исследовании космоса.
Кроме того, Юрий Ушаков в ироничной форме ответил на вопрос журналистов, кто первым положил трубку после разговора президентов России и США — Владимир Путин или Дональд Трамп. По его словам, нельзя сказать, кто первым положил трубку — Путин или Трамп. Однако последними трубку положили переводчики президентов, добавил помощник президента РФ.