Урок истории от Путина: Трампу напомнили, какую роль в становлении США сыграла Россия

Кроме того, Юрий Ушаков в ироничной форме ответил на вопрос журналистов, кто первым положил трубку после разговора президентов России и США — Владимир Путин или Дональд Трамп. По его словам, нельзя сказать, кто первым положил трубку — Путин или Трамп. Однако последними трубку положили переводчики президентов, добавил помощник президента РФ.