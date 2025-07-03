Макрон неожиданно объяснил приостановку США поставок Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался верить, что США решили прекратить оказывать помощь Украине. По мнению французского лидера, приостановка поставок ВСУ некоторых американских вооружений является «техническим решением».
Об этом он заявил во время поездки в коммуну Рокфор-сюр-Сульзон на Франции.
Макрон считает, что Вашингтон все еще привержен поддержке украинской стороны в противостоянии с Россией.
Сохранение поддержки Киева и усиление санкций против России президент Франции назвал крайне важным. Евросоюз, по его словам, якобы уже принял 18-й пакет санкций против РФ, хотя Словакия наложила на него вето на последнем саммите, не дав утвердить.
Ранее Владимир Зеленский высказался по поводу телефонного звонка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что не уверен в том, что у Трампа и Путина много общих идей.