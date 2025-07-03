«Для особо тупых»: в Раде сделали неожиданный вывод из разговора Путина и Трампа

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский рассказал о том, какой главный вывод можно сделать из телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся сегодня.
«Разговор Трампа с Путиным — предтеча разговора Трампа с Зеленским», — написал Дубинский в своем Телелаграм-канале, указав при этом, что его может и не быть.
«Это означает, что переговоры о завершении войны идут между Москвой и Вашингтоном, а Киеву выставляют условия», — объяснил украинский депутат.
Он также отметил, что президенту США пришлось остановить поставки вооружений Киеву, что бы привести Зеленского в чувство и объяснить «для особо тупых», до которых не доходило, что нужно было делать еще с ноября 2024 года.
Дубинский добавил, что при этом все это время «из-за тупости и “отваги” одного, жаждущего вечной власти и денег», гибнут люди.
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