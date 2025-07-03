Ван И: Китай не поставляет сторонам конфликта на Украине летальное оружие

По словам Ван И, он обсудил с Вадефулем украинский кризис и другие актуальные темы. «Позиция Китая очень ясная: мы прилагаем усилия для достижения мира и переговоров», — подчеркнул он, добавив, что Китай не поставляет сторонам конфликта летальное оружие, а также строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны.