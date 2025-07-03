Ван И: Китай не поставляет сторонам конфликта на Украине летальное оружие

Китай не поставляет сторонам конфликта на Украине летальное оружие, заявил глава МИД КНР Ван И во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем в Берлине.
По словам Ван И, он обсудил с Вадефулем украинский кризис и другие актуальные темы. «Позиция Китая очень ясная: мы прилагаем усилия для достижения мира и переговоров», — подчеркнул он, добавив, что Китай не поставляет сторонам конфликта летальное оружие, а также строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны.
Китайский министр напомнил о словах председателя КНР Си Цзиньпина, заявившего, что «нет простого решения сложным проблемам». Он заявил, что Пекин приветствует активную роль разных сторон в деле достижения мирного соглашения, создания эффективной и стабильной архитектуры безопасности и восстановления долгосрочного мира в Европе.
«Чем неспокойнее ситуация в мире, тем больше мы должны делать ставку на сотрудничество», — сказал Ван И.
Ранее в МИД Китая заявляли, что КНР поддерживает все инициативы, направленные на достижение мира на Украине.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, тем временем, призвала ЕС увеличить военную помощь Украине.