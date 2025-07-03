Берлин пытается договориться с Пентагоном: ФРГ хочет тайно снабдить Украину системами Patriot

«Потеря поставок оружия также обсуждалась на заседании кабинета министров в среду. Стало ясно, что потерянное оружие из США не может быть компенсировано. Тем не менее, Германия и другие союзники теперь намерены попытаться хотя бы поставить на Украину системы Patriot из собственных запасов», — говорится в материале.