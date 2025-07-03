Берлин пытается договориться с Пентагоном: ФРГ хочет тайно снабдить Украину системами Patriot

Германия ищет способы продолжить поставки вооружений Украине и намерена заключить с США неофициальную сделку по передаче оружия Киеву. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на правительственные источники.
По информации газеты, решение Вашингтона временно приостановить часть поставок вооружений вызвало обеспокоенность в Берлине. Наибольшее беспокойство связано с дефицитом ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, используемых ВСУ.
«Потеря поставок оружия также обсуждалась на заседании кабинета министров в среду. Стало ясно, что потерянное оружие из США не может быть компенсировано. Тем не менее, Германия и другие союзники теперь намерены попытаться хотя бы поставить на Украину системы Patriot из собственных запасов», — говорится в материале.
Собеседники издания утверждают, что Германия рассчитывает получить согласие США на передачу Украине двух комплексов Patriot, финансирование которых Берлин готов взять на себя.
Напомним, что Вашингтон принял решение о прекращении военной помощи Украине в тот момент, когда часть вооружений уже находилась в пути. KP.RU сообщал, что решение о приостановке поставок было принято еще в начале июня, однако в силу оно вступило лишь в начале июля.