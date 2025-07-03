Законопроект Трампа о расходах и налогах был одобрен Палатой представителей США

Члены Палаты представителей поддержали законопроект президента США Дональда Трампа, предполагающий снижение федеральных налогов и увеличение оборонных расходов.
Законопроект поддержали 218 членов палаты, 214 проголосовали против.
Документ начнет действовать после того как его подпишет Трамп. Предполагается, что подписание будет приурочено к 4 июля, когда в США отмечается День независимости.
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