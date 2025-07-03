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Иран открыл воздушное пространство страны

Ранее Иран продлевал ограничение на полеты над территорией республики до 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

Иран открыл свое воздушное пространство. Об этом сообщила Организация гражданской авиации Исламской республики.

Ранее 3 июля компания «Аэрофлот» отменила рейсы в Тегеран из-за ограничений в воздушном пространстве Ирана. Авиаперевозчик отметил, что из-за продления ограничений до 10 июля в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынуждено корректирует расписание по данному направлению. Уточнялось, что авиакомпания отменила все рейсы сообщением Москва — Тегеран. Пассажирам, забронировавшим билеты на указанные маршруты, было предложено оформить возврат или изменить даты рейсов.