Иран открыл воздушное пространство страны

Ранее 3 июля компания «Аэрофлот» отменила рейсы в Тегеран из-за ограничений в воздушном пространстве Ирана. Авиаперевозчик отметил, что из-за продления ограничений до 10 июля в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынуждено корректирует расписание по данному направлению. Уточнялось, что авиакомпания отменила все рейсы сообщением Москва — Тегеран. Пассажирам, забронировавшим билеты на указанные маршруты, было предложено оформить возврат или изменить даты рейсов.