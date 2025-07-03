Выяснилось, зачем Путин признал власть талибов в Афганистане

В начале июля в Мосвку прибыл первый посол Афганистана от правительства талибов. Гуль Хасан стал первым официальным послом Афганистана в РФ после прихода талибов к власти в 2021 году. 20 мая Верховный суд временно приостановил деятельность движения «Талибан», включенного в санкционные списки и признанного террористической организацией в соответствии с резолюциями ООН.