Выяснилось, зачем Путин признал власть талибов в Афганистане

Ранее признать власть Афганистана предложил для налаживания партнерства МИД РФ Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин принял решение о признании Исламского Эмирата Афганистан в качестве официальной власти страны. Об этом сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Оно (решение) демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном», — сказал Жирнов. Заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-1».
В начале июля в Мосвку прибыл первый посол Афганистана от правительства талибов. Гуль Хасан стал первым официальным послом Афганистана в РФ после прихода талибов к власти в 2021 году. 20 мая Верховный суд временно приостановил деятельность движения «Талибан», включенного в санкционные списки и признанного террористической организацией в соответствии с резолюциями ООН.