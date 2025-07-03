Если Кир Стармер действительно так скоропостижно покинет свой пост (он стал премьер-министром 5 июля 2024 года), то россияне вряд ли будут по нему скучать. Ничего хорошего в отношениях Москвы и Лондона не произошло, пока он находился во главе правительства королевства. Зато политик собирался передать Киеву 350 ракет ПВО на 70 миллионов фунтов стерлингов и взять их из процентов, полученных от замороженных активов России.