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Мария Захарова вошла в число лучших медиаменеджеров России за 25 лет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова признана одним из лучших медиаменеджеров страны за 25 лет.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вошла в число лучших российских медиаменеджеров за последние 25 лет.

Дипломат была удостоена национальной премии «Медиа-менеджер России» в номинации «Коммуникации», передает ТАСС. Конкурс на звание лучшего медиаменеджера за четверть века был приурочен к 25-летнему юбилею премии.

Премия «Медиа-менеджер России» была учреждена в 2000 году с целью популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций.

Ранее сообщалось, что гендиректор OOO «АиФ в Перми» Марина Масленникова получила награду в номинации «Региональные СМИ».

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