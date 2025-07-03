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Bild: ФРГ хочет заключить сделку с США по вооружениям для Украины

Власти Германии считают наиболее серьезной проблемой дефицит ракет для Patriot в ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Власти Германии планируют заключить с США секретную сделку по вооружениям для Украины, пишет Bild.

По данным собеседников издания, решение США о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву вызвало тревогу в Берлине. Власти Германии считают наиболее серьезной проблемой дефицит ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в ВСУ.

Отмечается, что ФРГ ожидает согласия Пентагона на передачу Киеву двух систем Patriot, которые Германия профинансировала бы для украинской стороны.

Ранее 3 июля сообщалось, что американские власти решили прекратить поставки оружия Украине. Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить военную помощь Киеву.

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