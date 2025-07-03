Bild: ФРГ хочет заключить сделку с США по вооружениям для Украины

Власти Германии планируют заключить с США секретную сделку по вооружениям для Украины, пишет Bild.
По данным собеседников издания, решение США о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву вызвало тревогу в Берлине. Власти Германии считают наиболее серьезной проблемой дефицит ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в ВСУ.
Отмечается, что ФРГ ожидает согласия Пентагона на передачу Киеву двух систем Patriot, которые Германия профинансировала бы для украинской стороны.
Ранее 3 июля сообщалось, что американские власти решили прекратить поставки оружия Украине. Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить военную помощь Киеву.