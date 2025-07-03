Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Россию с официальным визитом

В сентябре 2024 года господин Лавров посетил в Саудовскую Аравию с официальным визитом для участия в заседании стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. В феврале этого года главы МИД двух стран встречались на переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде.