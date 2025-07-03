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Путин дал добро: В России могут создать щётки спецназначения

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по разработке специализированной зубной щётки для российских военнослужащих. Об этом стало известно во время его посещения выставки конкурса «Знай наших».

Источник: Life.ru

«Конечно. В этом смысле, я думаю, что военные мало чем отличаются от других граждан. Но, с другой стороны, может быть, здесь и есть какая-то специфика, именно имея в виду то, в каких условиях они живут», — сказал он в ответ на просьбу главы компании «Технопро» Александра Белова принять участие в создании такой щётки.

Компания «Технопро» уже поставляет свою продукцию участникам СВО. Новая разработка будет учитывать особенности службы военных.

Принимая участие в форуме АСИ, Владимир Путин обратил внимание на бурное развитие и заметный прогресс России в сфере беспилотных технологий. Президент подчеркнул, что этой отрасли в последнее время уделяется большое внимание и в ней очевидно произошёл настоящий прорыв.