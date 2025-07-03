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Радиостанция «Судного дня» передала 3 сообщения перед разговором Путина и Трампа

Радиостанция «Судного дня» передала три закодированных сообщения перед переговорами президента России Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

Источник: Life.ru

3 июля в эфире прозвучали:

В 10:45: «НЖТИ 28769 голодикарь 8060 0174»В 11:39: «НЖТИ 67865 пастилка 5109 7929»В 13:12: «НЖТИ 48908 завофаг 8316 9800».

Напомним, сегодня Владимир Путин сообщал, что собирается поговорить с американским лидером. Тот подтвердил эту информацию и уточнил, что разговор начнётся в пять вечера по Москве. Их разговор продлился почти час. Как стало известно, они не обсуждали остановку поставок вооружений Киеву, зато затронули сотрудничество по космосу и энергетике, а также обмен кино, продвигающим традиционные ценности РФ и США. Кроме того, Путин подтвердил Трампу готовность России продолжать переговоры с Киевом.

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