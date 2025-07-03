Радиостанция «Судного дня» передала 3 сообщения перед разговором Путина и Трампа

Напомним, сегодня Владимир Путин сообщал, что собирается поговорить с американским лидером. Тот подтвердил эту информацию и уточнил, что разговор начнётся в пять вечера по Москве. Их разговор продлился почти час. Как стало известно, они не обсуждали остановку поставок вооружений Киеву, зато затронули сотрудничество по космосу и энергетике, а также обмен кино, продвигающим традиционные ценности РФ и США. Кроме того, Путин подтвердил Трампу готовность России продолжать переговоры с Киевом.