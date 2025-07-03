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Путина заинтересовала цена счастья и возможность его обмена на картофель

Путин посетил выставку в национальном центре «Россия».

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку в Национальном центре «Россия», где ознакомился с продукцией компании «Дикая Сибирь», производящей варенья и сиропы из таежных ягод, трав и кедровых орехов.

Глава фирмы Александр Деев, представляя президенту свою продукцию, отметил, что человек благодаря синтезу серотонина испытывает чувство, близкое к счастью, употребляя сахарный сироп.

«И сколько стоит счастье?» — поинтересовался глава государства. Оказалось, баночка стоит 204 рубля.

Кроме того, Деев заметил, что в последние два месяца 5% заказов его компании приходится на потребителей из Белоруссии. Российский лидер в шутку предложил менять продукцию «Дикой Сибири» на картошку. Предприниматель не остался в долгу и подчеркнул, что с картошкой даже получается вкуснее.

Как писал сайт KP.RU, кроме того в ходе посещения выставки отечественных брендов «Знай наших» в Национальном центре «Россия» глава государства взял попробовать баночку домашнего лимонада. Там президент пообщался с главой компании «Lapochka» Антоном Балыкловым, обсудив с ним производство натурального лимонада в России. Российский лидер также похвалил основателя за производство отечественных альтернатив другим известным напиткам с добавлением сахара.