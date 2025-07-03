Путина заинтересовала цена счастья и возможность его обмена на картофель

Кроме того, Деев заметил, что в последние два месяца 5% заказов его компании приходится на потребителей из Белоруссии. Российский лидер в шутку предложил менять продукцию «Дикой Сибири» на картошку. Предприниматель не остался в долгу и подчеркнул, что с картошкой даже получается вкуснее.