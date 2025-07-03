В Афганистане отреагировали на решение России признать власть талибов

Правительство России официально признало Исламский Эмират Афганистан.
Другие государства должны последовать шагу России и официально признать Исламский Эмират Афганистан и его руководство. Об этом заявил глава политического бюро движения «Талибан» и посол Афганистана в Катаре Сухейль Шахин.
«Между Афганистаном и Россией существует огромный потенциал сотрудничества, который следует использовать. Это признание открыло перспективы для совместной работы, и я призываю другие страны последовать примеру России», — подчеркнул дипломат. Он отметил, что сотрудничество между странами позитивно скажется на экономике обоих государств и укрепит их взаимное доверие.
Правительство России официально признало Исламский Эмират Афганистан. Об этом 3 июля сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. Глава внешнеполитического ведомства Афганистана Амир Хан Моттаки назвал решение Москвы началом новой эпохи позитивных отношений между государствами.