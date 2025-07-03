Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в РФ с официальным визитом

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в четверг вечером прибыл в Россию с официальным визитом, передает пресс-служба ведомства в соцсетях.
«Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан бен Абдалла прибыл в столицу Российской Федерации Москву с официальным визитом», — говорится в публикации МИД королевства.
Также уточняется, что Фейсал бен Фархан Аль Сауд намерен обсудить укрепление двусторонних отношений, а также ключевые региональные и международные вопросы.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с коллегой из Саудовской Аравии.
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