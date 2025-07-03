Военнослужащие российской группировки войск «Восток» передали трофейное оружие НАТО отряду Мартына Пушкаря, который сформирован из перешедших на сторону России бывших солдат ВСУ. Как сообщает РИА «Новости», украинцы в свое время прошли обучение на полигонах стран НАТО и владеют этими образцами вооружения.
Боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Пальма» пояснил журналистам, что иностранное оружие было захвачено в ходе боевых действий в населенном пункте Комар в ДНР.
«Вооружения иностранного достаточно», — отметил «Пальма», добавив, что там были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG, автоматический гранатомет калибра 40 мм. Кроме этого захвачены и боеприпасы.
«Мы проходили обучение в Польше, это оружие нам уже будет удобнее, чем АК», — сказал в свою очередь боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука».
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