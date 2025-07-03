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Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ будут воевать оружием НАТО

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» передали трофейное оружие НАТО отряду Мартына Пушкаря, который сформирован из перешедших на сторону России бывших солдат ВСУ.

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» передали трофейное оружие НАТО отряду Мартына Пушкаря, который сформирован из перешедших на сторону России бывших солдат ВСУ. Как сообщает РИА «Новости», украинцы в свое время прошли обучение на полигонах стран НАТО и владеют этими образцами вооружения.

Боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Пальма» пояснил журналистам, что иностранное оружие было захвачено в ходе боевых действий в населенном пункте Комар в ДНР.

«Вооружения иностранного достаточно», — отметил «Пальма», добавив, что там были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG, автоматический гранатомет калибра 40 мм. Кроме этого захвачены и боеприпасы.

«Мы проходили обучение в Польше, это оружие нам уже будет удобнее, чем АК», — сказал в свою очередь боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука».

Читайте материал: «Путин ответил Трампу на призыв остановить боевые действия».

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