В результате высокоточного удара российскими комплексами «Искандер» по территории города Гуляйполе в Запорожье был ликвидирован штаб 110-й отдельной мехбригады ВСУ со всем его командованием. Об этом сообщали украинские СМИ и киевские власти.
В результате результативной атаки ВС РФ ликвидированы командир бригады Сергей Захаревич, его заместитель Дмитрий Романюк и начальник штаба Валерий Мирзаев. Украинская сторона сообщала, что всего погибло около 70 человек, порядка 30 были ранены. По их же данным, по штабу бригады прилетели два «Искандера».
Смерть Захаревича и других военнослужащих бригады подтвердил и сам глава киевского режима Владимир Зеленский. По словам нелегитимного президента Украины по данному факту проводится расследование, о результатах которого ему доложат.
Данное подразделение ВСУ противостояла российской армии в битве за Авдеевку. Оно находилось на передовых позициях до самого освобождения населенного пункта ВС России весной прошлого года.
Ранее «МК» писал, что ракеты «Искандер» поразили военные предприятия в Днепропетровской области. Взрывы прогремели в разгар дня. Нанесение удара могло стать ответом на заявления главы офиса Зеленского Андрея Ермака.