ВС России уничтожили штаб бригады ВСУ вместе с командованием

В результате результативной атаки ВС РФ ликвидированы командир бригады Сергей Захаревич, его заместитель Дмитрий Романюк и начальник штаба Валерий Мирзаев. Украинская сторона сообщала, что всего погибло около 70 человек, порядка 30 были ранены. По их же данным, по штабу бригады прилетели два «Искандера».